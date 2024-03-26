Вылетевший из Красноярска пассажирский самолет совершил экстренную посадку

Павел Ганьшин
 
Вылетевший из Красноярска пассажирский самолет совершил экстренную посадку
Изображение от jannoon028 на Freepik

Вылетевший из Красноярска пассажирский самолет авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Читы, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, прокуроры проводят проверку соблюдения прав пассажиров в читинском аэропорту, после того как там совершил вынужденную посадку Boeing 737 авиакомпании «Россия».

По предварительной информации, причиной вынужденной посадки следовавшего из Красноярска в Благовещенск со 172 пассажирами на борту лайнера стало подозрение на течь топлива. Никто из находившихся на борту не пострадал, Читинская транспортная прокуратура организовала в авиаузле личный прием пассажиров незапланированно приземлившегося рейса.

Ранее мы рассказывали, что транспортная прокуратура заинтересовалась происшествиями с воздушными судами авиакомпании «Тува-Авиа».

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