Вылетевший из Красноярска пассажирский самолет авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Читы, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, прокуроры проводят проверку соблюдения прав пассажиров в читинском аэропорту, после того как там совершил вынужденную посадку Boeing 737 авиакомпании «Россия».

По предварительной информации, причиной вынужденной посадки следовавшего из Красноярска в Благовещенск со 172 пассажирами на борту лайнера стало подозрение на течь топлива. Никто из находившихся на борту не пострадал, Читинская транспортная прокуратура организовала в авиаузле личный прием пассажиров незапланированно приземлившегося рейса.

Ранее мы рассказывали, что транспортная прокуратура заинтересовалась происшествиями с воздушными судами авиакомпании «Тува-Авиа».