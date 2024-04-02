Самолет авиакомпании «КрасАвиа» выкатился за пределы ВПП

Ольга Степанова
 
Самолет авиакомпании
Фото пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

В аэропорту Светлогорск в Туруханском районе Красноярского края после посадки воздушного судна Ан-24 авиакомпании «КрасАвиа», выполнявшего регулярный рейс из города Красноярска, сегодня, 2 апреля, допущено выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«На борту самолета находилось 15 пассажиров, из них двое несовершеннолетних. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что вылетевший из Красноярска пассажирский самолет авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Читы.

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