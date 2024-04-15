Самолет «КрасАвиа» вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Воздушное судно авиакомпании «КрасАвиа», выполнявшее рейс назначением аэродром Тура Горный в Эвенкийском районе Красноярского края, в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Красноярск им. Д.А. Хворостовского. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Посадка произведена в штатном режиме. В настоящее время борт отстранен от эксплуатации, 64 пассажира, из них 8 несовершеннолетних, размещены в здании аэровокзала, ведется подготовка резервного воздушного судна для выполнения рейса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что «Уральские авиалинии» приняли решение по самолету, севшему в поле под Новосибирском.