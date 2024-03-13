Транспортная прокуратура сообщила, что проводит проверку инцидента с самолетом авиакомпании «Тува-Авиа», произошедшего сегодня в Кызыле. Как выяснилось, это не единственный случай, требующий внимания надзорного ведомства.

Как сообщает в своем ТГ-канале Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в среду, 13 марта, самолет Ан-2 «Тувы-Авиа», который должен был выполнить служебный рейс по маршруту Кызыл — Кунгуртуг, был вынужден после вылета вернуться в аэропорт из-за неназванной технической неисправности. Сообщается, что до выяснения обстоятельств произошедшего воздушное судно отстранили от полетов.

Помимо этого, стало известно, что днем ранее компания задержала вылет регулярного рейса из Кунгуртуга в Кызыл более чем на сутки — причиной также названа неисправность самолета. Красноярская транспортная прокуратура организовала в отношении авиаперевозчика надзорные мероприятия: прокуроры проверят соблюдение законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей авиационных услуг.

Сообщения о проблемах с самолетами «Тувы-Авиа» в этом году уже попадали в новостную повестку: в январе мы рассказывали, что принадлежащий данной авиакомпании самолет с пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту Кызыла.