S7 Airlines возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Астану и Алма-Ату

S7 Airlines возобновляет регулярные прямые перелеты из Новосибирска в Астану и Алма-Ату (Казахстан). Примерное время в пути в Астану составит два часа, а в Алма-Ату – два с половиной часа. Первые рейсы запланированы на 24 мая текущего года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Рейсы по двум направлениям в Казахстан будут осуществляться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Рейс в Астану будет вылетать из Новосибирска в 15:30 и приземляться в столице Казахстана в 15:30 по местному времени. Вылет обратного рейса из Астаны – в 16:35, а посадка в Новосибирске – в 20:20 с учетом разницы во времени. Вылет рейса из Новосибирска в Алма-Ату будет осуществляться в 21:25, посадка – в 21:50 по местному времени. Рейс из Алма-Аты в Новосибирск будет вылетать в 22:50 и приземляться в пункте назначения в 3:05 по местному времени», — говорится в сообщении.

Напомним также, что в марте S7 Airlines возобновила прямые регулярные рейсы в Усть-Каменогорск (Казахстан) из Новосибирска.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирцам вновь стали доступны прямые перелеты в Калининград.