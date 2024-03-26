Более десятка новых светофорных объектов появятся в центре Барнаула, сообщает «Банкфакс». Городские власти планируют установить их в рамках создания интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

Согласно информации с портала госзакупок, на работы по «устройству периферийного оборудования для создания интеллектуальной транспортной системы Алтайского края» власти Барнаула готовы выделить, без малого, 42 миллиона рублей. Соответствующий электронный аукцион появился на портале государственных закупок в конце прошлой недели, подать заявки на участие в нем все желающие могут до третьего апреля этого года.

В рамках закупки предусмотрено размещение на центральных улицах Барнаула двенадцати новых светофорных объектов с дорожными контроллерами и видеорегистраторами — все оборудование впоследствии нужно будет подключить к ИТС. Срок выполнения контракта — до конца сентября нынешнего года, исполнителя для него выберут 5 апреля 2024-го.

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