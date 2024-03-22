Эксперты «Авито Недвижимости» по запросу «Континента Сибирь» подготовили отчет по наличию и стоимости элитного жилья в крупных городах Сибирского федерального округа (СФО). В целом по СФО на платформе на сегодняшний день представлено порядка 300 объявлений о продаже дорогостоящих квартир (с ценником от 30 млн рублей) в обоих сегментах (первичном и вторичном).

Согласно данным отчета, больше всего (из крупных городов СФО) элитного жилья предлагается в Новосибирске — 165 объектов. Далее по списку следуют Красноярск — 26 и Иркутск — 23 объекта. В остальных городах СФО элитного жилья ещё меньше — 19 объектов в Барнауле, 9 — в Томске и 6 — в Омске.

Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин сообщил, что в Новосибирске представлено 89 объектов на вторичном рынке и 76 — на первичном. Средняя стоимость элитной вторичной квартиры здесь составляет 38 млн рублей, новой — 40,8 млн рублей.

В Красноярске предлагается 24 вторичных элитных квартиры стоимостью выше 30 млн рублей и две квартиры — в новостройках. Средняя стоимость такой «вторички» составляет 45 млн рублей, а новых квартир — 30,3 млн рублей. В Иркутске в продаже находится 21 новая квартира и 2 варианта в старом фонде. Средняя стоимость новых квартир в городе — 34,7 млн рублей, а вторичных — 45 млн рублей.

В Барнауле 8 вторичных квартир стоимостью свыше 30 млн рублей, их средняя стоимость равна 35 млн рублей. Новых квартир такого формата в Барнауле — 11, их средняя стоимость 32,7 млн рублей. В Омске и Томске средняя стоимость подобных объектов недвижимости составляет 34,5 и 37 млн рублей соответственно.

Три самых дорогих в СФО квартиры данной категории находятся в Новосибирске. Это 5-комнатная квартира в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Ленина» площадью 442 квадратных метра за 135 млн рублей. 4-комнатная новая квартира на 8 этаже в комплексе Flora&Fauna площадью 299 квадратных метров продается за 99 млн рублей. За 95 млн рублей выставлена на продажу 5-комнатная квартира площадью 163 квадратных метра. Объект находится на правом берегу Оби, в пешей доступности от станции метро «Речной вокзал».

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, в каких городах Сибири продаются самые маленькие квартиры.