Экс-замначальника Специального управления федеральной противопожарной службы № 36 МЧС России, базирующегося в Бийске, предъявлено обвинение по уголовному делу о растрате. По данным Генпрокуратуры, речь идет о хищении нескольких сотен миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу, в ведомстве утвердили обвинительное заключение бывшему заместителю начальника 36-го Спецуправления МЧС по Бийску Петру Страшных. По данным следствия он в период с 2013 по 2106 годы, занимая указанную должность, в составе организованной группы, в которую также входили главбух и начальник Спецуправления, похитил свыше 300 миллионов рублей, принадлежащих учреждению.

По версии силовиков, деньги выводились со счетов противопожарного управления под видом выплаты премий и оказаний матпомощи его сотрудникам, кроме того имели место факты фиктивного трудоустройства людей в учреждение и «выплата» им зарплат. Уголовное дело в отношении Страшных по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в составе группы или особо крупном размере) направлено в суд для рассмотрения по существу, бывшему замначальника управления может грозить до 10 лет лишения свободы.

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