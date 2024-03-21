Жителя Омска осудят за ввоз и сбыт контрафактных сигарет на десятки миллионов рублей

Павел Ганьшин
 
Жителя Омска осудят за продажу контрафактных сигарет на десятки миллионов рублей
Изображение от Dragana_Gordic на Freepik

Предприниматель из Омска пойдет под суд за попытку наладить бизнес по продаже контрафактных сигарет. Как сообщает Управление МВД по Омской области, мужчина намеревался продать более полумиллиона пачек сигарет, незаконно ввезенных в Россию.

По данным пресс-службы силового ведомства, 38-летнего омича обвиняют в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Следствие установило, что мужчина купил 504 с половиной тысячи пачек различных сигарет в одном из соседних государств (вероятно, речь идет о Казахстане), складировал их там некоторое время, а после незаконно ввез в Россию, замаскировав груз под сварочное оборудование. Общая стоимость этой партии, по оценкам экспертов, превышает 65 000 000 рублей.

Часть контрафактного табака предприимчивому омичу удалось продать в Свердловской и Самарской областях — там он успел выручить около 700 тысяч рублей. Однако, дело в гору не пошло — фуру с незаконно ввезенными сигаретами остановили сотрудники пограничного управления ФСБ по Омской области. После заключения экспертизы о том, что обнаруженный табак не может быть допущен к обороту на территории РФ, груз — более тысячи коробок с сигаретами — был изъят. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, его имущество арестовали, а теперь, по завершению расследования, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Незадачливому предпринимателю может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что суд избрал меру пресечения экс-главе дептранса Новосибирска.

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