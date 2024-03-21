Предприниматель из Омска пойдет под суд за попытку наладить бизнес по продаже контрафактных сигарет. Как сообщает Управление МВД по Омской области, мужчина намеревался продать более полумиллиона пачек сигарет, незаконно ввезенных в Россию.

По данным пресс-службы силового ведомства, 38-летнего омича обвиняют в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Следствие установило, что мужчина купил 504 с половиной тысячи пачек различных сигарет в одном из соседних государств (вероятно, речь идет о Казахстане), складировал их там некоторое время, а после незаконно ввез в Россию, замаскировав груз под сварочное оборудование. Общая стоимость этой партии, по оценкам экспертов, превышает 65 000 000 рублей.

Часть контрафактного табака предприимчивому омичу удалось продать в Свердловской и Самарской областях — там он успел выручить около 700 тысяч рублей. Однако, дело в гору не пошло — фуру с незаконно ввезенными сигаретами остановили сотрудники пограничного управления ФСБ по Омской области. После заключения экспертизы о том, что обнаруженный табак не может быть допущен к обороту на территории РФ, груз — более тысячи коробок с сигаретами — был изъят. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, его имущество арестовали, а теперь, по завершению расследования, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Незадачливому предпринимателю может грозить до шести лет лишения свободы.

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