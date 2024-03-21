ФАС возбудила дело о сговоре мэрии Новосибирска с МП «МЕТРО МиР»

Отделом по борьбе с картелями Новосибирского УФАС России завершено многомесячное расследование обстоятельств, указывающих на сговор мэрии города Новосибирска (в лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса) и коммерческой структуры — МП «МЕТРО МиР». Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

«Суть вменяемого нарушения сводится к насыщению коммерческой структуры МП «МЕТРО МиР» бюджетными средствами в виде субсидий, в нарушение норм действующего законодательства. Орган власти на регулярной основе компенсировал хозяйствующему субъекту затраты, связанные с уплатой налогов. Кроме того, установлены факты направления денежных средств на разрешение государственных (муниципальных) нужд: строительство автодорог, благоустройство территории общего пользования, устройство ливневых канализаций, строительство объектов инженерной инфраструктуры по обеспечению водоотведения и иные», — говорится в сообщении.

Финансирование выполнения данных работ, по данным антимонопольщиков, проводилось не путем заключения мэрией города Новосибирска госконтрактов в рамках Закона о контрактной системе, а путем выделения денежных средств хозяйствующему субъекту — МП «МЕТРО МиР», который в дальнейшем распоряжался данным средствами. Указанные деяния предварительно квалифицированы как нарушение ст. 16 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Дата и время рассмотрения дела будут назначены в ближайшее время.

Напомним, что накануне бывший глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев был задержан правоохранителями по делу о злоупотреблении полномочиями.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, Константин Васильев без проведения проверочных мероприятий, в отсутствие подтверждающих целевое использование денежных средств документов и готовой проектной документации, согласовал отчет муниципального предприятия «МЕТРО МиР», содержащий недостоверные сведения о выполнении работ по разработке проектно-сметной документации на сумму 48 млн рублей. В дальнейшем мер к возврату субсидии не принял.

Константин Васильев возглавил департамент транспорта Новосибирска, перейдя на эту должность с поста председателя правления АО «Банк Акцепт» осенью 2021 года. В ноябре 2023 года уволить главу департамента потребовали городские депутаты, выступившие с резкой критикой состояния дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска.