Экс-глава дептранса Новосибирска задержан по делу о злоупотреблении полномочиями

В Новосибирске задержан бывший глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев.

Бывшему чиновнику инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями. В среду в Новосибирске находится заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Совместно с губернатором Андреем Травниковым они провели прием посетителей. В ходе приема поступила жалоба на отсутствие дублирующей дороги к жилищному массиву «Плющихинский».

«По обстоятельствам допущенных злоупотреблений при расходовании бюджетных средств на разработку проекта строительства дороги к жилищному массиву «Плющихинский»… Дмитрием Демешиным дано поручение инициировать уголовное преследование виновных должностных лиц», — говорится в сообщении управления Генпрокуратуры России по СФО.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, Константин Васильев без проведения проверочных мероприятий, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в отсутствие подтверждающих целевое использование денежных средств документов и готовой проектной документации, согласовал отчет муниципального предприятия «Метро МиР», содержащий недостоверные сведения о выполнении работ по разработке проектно-сметной документации на сумму 48 млн рублей. В дальнейшем мер к возврату субсидии не принял.

Константин Васильев возглавил департамент транспорта Новосибирска, перейдя на эту должность с поста председателя правления АО «Банк Акцепт» осенью 2021 года. В ноябре 2023 года уволить главу департамента потребовали городские депутаты, выступившие с резкой критикой состояния дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска.