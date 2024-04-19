Защита экс-гендиректора ФК «Новосибирск» обжаловала постановление следователя

Адвокат бывшего гендиректора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова Геннадий Шишебаров направил в Центральный райсуд города жалобу на возбуждение уголовного дела о мошенничестве при использовании бюджетных средств, в которой просит признать постановление следователя «незаконным, необоснованным и немотивированным».

Напомним, по версии следствия, будучи гендиректором ФК «Новосибирск», Андрей Перлов через компанию-прокладку арендовал футбольные поля для спортсменов по завышенным ценам. При этом использовал субсидии, которые получал клуб по региональной программе. Олимпийского чемпиона задержали по подозрению в мошенничестве в конце марта и отправили под стражу.

Согласно тексту жалобы (есть в распоряжении редакции), поводом для уголовного преследования послужила оплата АНО «Футбольный клуб «Новосибирск» услуг ООО «СПОРТКОМ», ИН Новоградский А.П. и ООО «СПОРТБОКС» на сумму 963,9 тысячи рублей, что следователь расценила как причинение ущерба министерству физической культуры и спорта региона.

Защитник обращает внимание на то, что вышеупомянутые субсидии предоставлялись на безвозмездной основе и должны были расходоваться на вовлечение в спорт жителей региона в возрасте от 3 до 79 лет. Таким образом, выгодоприобретателями в данном случае являются жители Новосибирской области, а АНО «Футбольный клуб «Новосибирск» фактически выступало в роли посредника. 963,9 тысячи рублей, как настаивает адвокат, были выплачены за реально оказанные услуги (аренду футбольных полей), что соответствовало целям и задачам госпрограммы, и факта мошенничества в действиях Андрея Перлова не было, так как он ничего из этой суммы не присвоил.

«При вынесении обжалуемого постановления следователь располагала лишь достаточными данными, указывающими на нецелевое расходование бюджетных средств. В то же время при возбуждении уголовного дела у следователя отсутствовали достаточные данные, указывающие на наличие в действиях неустановленного круга лиц признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст 285.1 УК РФ, поскольку сумма субсидии была менее 1,5 млн рублей», — говорится в тексте документа.

Примечанием к ст. 285.1 УК РФ установлено, что крупным размером в настоящей статье признается сумма бюджетных средств, превышающая 1,5 млн рублей, а особо крупным — 7,5 млн рублей.

В разговоре с «Континентом Сибирь» Геннадий Шишебаров отметил, что его жалоба была передана тому же судье, который заключил Андрея Перлова под стражу — Руслану Фролову. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

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