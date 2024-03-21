Ситуацию с конфликтными мигрантами в Новосибирске взял на контроль глава СКР

Два уголовных дела возбуждены в Новосибирске после конфликта с участием мигрантов в районе Хилокского рынка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям доложить о проверке обстоятельств инцидента с участием мигрантов на Хилокском рынке. Как рассказали в СКР, сейчас в связи с произошедшим возбуждены два уголовных дела. Одно расследуется, второе уже направлено в суд. Также организована процессуальная проверка.

Ранее в интернете было опубликовано видеообращение жителей Новосибирска, которые пожаловались на «систематически нарушающих общественный порядок» мигрантов на Хилокском рынке. Кроме того, по словам участников коллективного обращения, из-за наплыва уроженцев бывших союзных республик заняты все места в школах, и дети вынуждены посещать учебные заведения далеко от места жительства.

В минувший понедельник проверку ситуации на Хилокском рынке также провела новосибирская полиция. Внимание правоохранителей привлек размещенный в соцсетях видеоролик, где женщине-автолюбительнице угрожают «приезжие граждане», оскорбляют ее. Силовики незамедлительно организовали проверку соблюдения миграционного законодательства в районе рынка, проверив законность пребывания в РФ почти сотни иностранцев. Были выявлены нарушения и приняты меры административного воздействия.