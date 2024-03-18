Полиция Новосибирска начала проверку из-за конфликта с участием мигрантов

Новосибирские правоохранители разбираются в обстоятельствах конфликта местной жительницы с уроженцами бывших союзных республик в районе Хилокского рынка.

Кадры конфликта ранее были размещены в интернете и быстро разлетелись по соцсетям. Как рассказала автор видео в группе «Хилокский жилмассив: welcome to гетто!» в соцсети «ВКонтакте», она заезжала во двор дома, где проходила ярмарка.

«Там образовался затор потому, что приезжий гражданин просто бросил машину посреди дороги и ушел по своим делам. Начали сигналить – бесполезно. Потом он вышел, сел в свою машину, попытался уехать, но, видимо, что-то не получилось. Развернулся и опять ушел в киоск», — рассказала женщина.

Она зашла в киоск и попросила молодого человека убрать машину. По словам женщины, ей ответили нецензурно. После этого она ушла и села в свою машину, однако молодой человек привел «группу поддержки», и все «налетели» на нее. Автор видео также сообщила, что один из мужчин угрожал ей мешком с лепешками, замахиваясь им на нее.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в ГУ МВД России по Новосибирской области, обнародованная в интернете информация о конфликте была зарегистрирована в отделе полиции № 7 «Ленинский» в установленном порядке. Сейчас правоохранители ведут проверку обстоятельств произошедшего.