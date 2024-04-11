Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор мигранту из Средней Азии за поджог гаража с десятком дорогостоящих автомобилей и причинение ущерба свыше 100 млн рублей. За свой поступок Косимджон Ходжибоев был приговорен к 5 годам колонии, суд также удовлетворил иски двоих потерпевших общей суммой порядка 300 тысяч рублей.

Напомним, что иностранец по устной договоренности работал разнорабочим в частном доме, расположенном в дачном товариществе в Заельцовском районе Новосибирска. 9 февраля 2023 года, будучи недовольным размером оплаты своего труда, он решил отомстить работодателю, которым, по некоторым сведениям, мог являться новосибирский автогонщик Дмитрий Матвеев.

Ходжибоев открыл гараж потерпевшего, облил бензином один из 10 находящихся там автомобилей (предположительно Bentley Bentayga) и поджег его. Однако огонь распространился и на остальные 9 авто, повредив также материалы отделки гаража и технических коммуникаций дома, вследствие чего повреждено и уничтожено имущество на общую сумму 123 млн рублей. Кроме того, виновный украл велосипед, на котором покинул место преступления.

Как ранее сообщали очевидцы, речь шла об автомобилях Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga, Lexus RX 450, BMW X5, Toyota Land Cruiser 300, Porsche 911 GT, Dodge Ram, Bentley Continental, Mercedes-Benz AMG GT Roadster, которые располагались на территории коттеджа на Дачном шоссе.

В январе 2024 года Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил мигранта к 5 годам лишения свободы и удовлетворил два гражданских иска потерпевших на суммы 270 000 и 27 300 рублей. Помимо этого, Ходжибоеву светила тяжба со страховыми компаниями, которые компенсировали стоимость сгоревших автомобилей.

Однако, как сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области, адвокат пиромана с приговором не согласился, счел его его необоснованным и несправедливым. Защитник просил оправдать Ходжибоева в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

«Новосибирский областной суд, выслушав мнения сторон и изучив доводы апелляционной жалобы, оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирские приставы проводят массовое выдворение мигрантов.