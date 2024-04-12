В приемную председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина обратилась жительница Новосибирска, обеспокоенная нелегальными торговыми точками мигрантов по улице Гоголя возле ТЦ «Юпитер». Глава СКР поставил проверку данного обращения на личный контроль, сообщает информационный центр ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного Управления СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Речь идет о том, что неподалеку от торгового центра иностранцы организовали торговлю прямо из припаркованных вдоль улицы автомобилей, которые также используются как склады, что создает антисанитарные условия. По словам горожанки, неоднократные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

Напомним, что ТЦ «Юпитер» располагается на улице Гоголя рядом с ТРЦ «Галерея» напротив Центрального рынка.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что защита мигранта, сжегшего 10 элитных авто в Новосибирске, требовала оправдания.