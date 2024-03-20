В Новосибирске задержан министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов

О задержании министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова «Континенту Сибирь» сообщили несколько источников в бизнесе и властных структурах. Утверждается, что операцию проводит ГУВД по Новосибирской области.

Информацию также подтвердил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов. Причины задержания и суть претензий силовиков к министру уточняются.

Уроженец Убинского района Новосибирской области Денис Архипов закончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, работал на инженерных должностях в теплоснабжающих организациях. В 2016 году занял пост замминистра ЖКХ и энергетики региона. С сентября 2018 года возглавил министерство.

Осенью 2021 года следователи возбудили дело в отношении заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина. Он подозревается в получении взятки, связанной с реализацией программы «Чистая питьевая вода».