«Группа юристов готовит ряд обращений»: ВИС обещает новые шаги в разбирательствах вокруг сферы обращения с ТКО в Новосибирской области

Группа «ВИС» представила свою позицию в отношении последних событий, происходящих в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области и анонсировала новые обращения в государственные органы в рамках дела о банкротстве подконтрольной холдингу компании «Экология-Новосибирск».

В официальном комментарии по текущей ситуации, опубликованном пресс-службой Группы «ВИС», в частности, указано на то, что данные события «не оказывают влияния на операционную деятельность других компаний, входящих в Группу «ВИС».

В деле о банкротстве «Экологии-Новосибирск», «в числе собственников которой присутствуют и компании, входящие в холдинг», ВИС продолжает отставивать свои интересы.

По данным Rusprofile мажоритарным участником ООО «Экология-Новосибирск» является ООО «Компания проектного финансирования» (размер доли в уставном капитале — 75%). Единственным участником ООО «Компания проектного финансирования» является ООО «Производственная Фирма «ВИС» (размер доли в уставном капитале — 100%). Мажоритарным участником ООО «Производственная фирма «ВИС» является Группа «ВИС» (АО) (размер доли в уставном капитале — 93,5%)

В тексте комментария ВИС сказано, что «участники судебных разбирательств, связанных с банкротством «Экологии-Новосибирск», всё больше приходят к выводам, что именно неэффективные, а в ряде случаев, ошибочные действия конкурсного управляющего привели к банкротству, а не финансовому оздоровлению компании».

Согласно информации, размещенной на электронном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (КАД), 4 апреля 2024 года арбитражный суд Новосибирской области в рамках дела о банкротстве ООО «Экология-Новосибирск» частично удовлетворил заявление конкурсного кредитора ИП Заниной О.В. о признании незаконными действий конкурсного управляющего ООО «Экология-Новосибирск» Владислава Баряева по нерезервированию и выплате денежных средств должника в пользу ООО «Экотранс-Н» и принятии обеспечительных мер в отношении конкурсного управляющего. По данным Rusprofile участниками ООО «Экотранс-Н» являются ООО «Русэкогрупп» (размер доли в уставном капитале — 50%) и АО «АМС Менеджмент» (размер доли в уставном капитале — 50%). Мажоритарным участником ООО «Русэкогрупп» является Группа «ВИС» (АО) (размер доли в уставном капитале — 80%). Данные об учредителях АО «АМС Менеджмент» отсутствуют в ЕГРЮЛ. В соответствии с определением арбитражного суда Новосибирской области о принятии обеспечительных мер наложен арест на денежные средства на банковских счетах конкурсного управляющего, а также принадлежащее ему недвижимое имущество в пределах суммы 248 млн 149 тысяч 428 рублей. 9 апреля 2024 года конкурсный управляющий ООО «Экология-Новосибирск» Владислав Баряев написал жалобу генеральному прокурору РФ Игорю Краснову на бездействие следственных органов и органов прокуратуры

В отношении бела о банкротстве «Экологии-Новосибирск» ВИС также сообщает, что «в настоящее время группа юристов готовит ряд обращений в различные государственные органы с целью обратить внимание не только на непрофессиональные действия конкурсного управляющего, но и на ряд решений представителей профильных ведомств, которые могли привести к невозможности бывшего регоператора в полном объёме рассчитываться со своими контрагентами».

«Экология-Новосибирск» в другом судебном разбирательстве оспаривает решение арбитражного суда Новосибирской области об отказе в удовлетворении иска о взыскании с Новосибирской области в лице регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики расходов компании на реализацию досрочно расторгнутого концессионного соглашения по созданию мусороперерабатывающих комплексов.

Согласно информации, размещенной на электронном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (КАД), седьмой арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу ООО «Экология-Новосибирск» 20 мая 2024 года

Кроме того, подконтрольная ВИС компания «Экотранс-Н» инициировала принятие обеспечительных мер в отношении средств и имущества МУП «САХ» в рамках дела, по которому сама «Экотранс-Н» проходит ответчиком.

Согласно информации, размещенной на электронном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (КАД), в рамках судебного разбирательства по исковому заявлению МУП «САХ» к ООО «Экотранс-Н» о взыскании штрафа в размере 1 млн 282 тысячи 862 рубля, по встречному исковому заявлению о взыскании задолженности ответчиком подано ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении средств и имущества МУП «САХ». В соответствии с определением арбитражного суда Новосибирской области от 5 апреля 2024 года о принятии обеспечительных мер наложен арест на денежные средства МУП «САХ» на банковских счетах, а также принадлежащее ему недвижимое имущество, транспортные средства в пределах суммы 37 млн 126 тысяч 916 рублей

В заключение официального комментария Группа «ВИС» заявляет: «Возвращаясь к последним событиям, связанным с задержаниями и арестами лиц, напрямую участвовавших в событиях, связанных с деятельностью бывшего регоператора, хочется отметить, что замена компании, ответственной за сферу обращения с ТКО в Новосибирской области, в том числе так называемую «мусорную концессию» на муниципальное предприятие, не решила проблем в отрасли, не сделала её более прозрачной и эффективной».