Омский ХК «Авангард» уволил главного тренера, не дожидаясь окончания плей-офф

Омский хоккейный клуб «Авангард», занявший второе место в конференции «Восток» по итогам регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), расторг контракт с главным тренером Михаилом Кравцом после разгромного поражения от ярославского «Локомотива» во втором матче четвертьфинальной стадии Кубка Гагарина. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Об отставке объявлено 19 марта, на следующий день после сокрушительного разгрома на домашней арене от местного «Локомотива» со счетом 0:7. Это был второй матч четвертьфинальной серии, которая проводится до четырех побед. Первую игру серии, стартовавшей в Омске, также выиграли ярославцы — 2:1 (овертайм). В ⅛ финала омичи уверенно обошли тольяттинскую «Ладу» с общим счетом в серии 4:1.

Контракт с наставником команды расторгнут по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин, который с 2018 года отвечал в «Авангарде» за работу с вратарями. Уже сегодня, 20 марта, омичам предстоит выйти на лед ярославской арены под руководством нового тренера и попытаться вернуть интригу в серию.

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