В Красноярском крае построят велнес-поселок за 7 млрд рублей

Ольга Степанова
 
В Красноярском крае построят Велнес-поселок за 7 млрд рублей
Фото: miraderevnya.ru

Корпорация развития Енисейской Сибири заключила соглашение с ООО «Мира» новосибирского бизнесмена Андрея Алексеева о сопровождении инвестиционного проекта по строительству коттеджного поселка «Мира Деревня Красноярск» в Березовском районе. Цель проекта – формирование здорового, развивающегося, самодостаточного сообщества на основе ценностей семьи, живущего в гармонии с природой. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Реализация проекта предполагает строительство жилого кластера (загородных домов нескольких типов, инфраструктуры и необходимых сетей), образовательного центра (школы), центра дошкольного развития (детского сада), развивающих инфраструктурных детских площадок и мест досуга детей и подростков, спортивных объектов, площадок для проведения мероприятий. Также проект подразумевает создание туристско-рекреационного кластера с ориентацией на здоровье и самодостаточность человека, производства продуктов питания (формат семейной деятельности). Предполагаемый объем инвестиций составляет 7 млрд рублей, сроки реализации – 2024-2029 гг. В рамках реализации проекта создается 300 рабочих мест.

«Благодаря сотрудничеству с корпорацией развития Енисейской Сибири мы видим уникальную возможность комфортного взаимодействия с органами местного самоуправления, с жителями города и края. Взаимодействие с Корпорацией поможет реализовать проект в соответствии с поставленными целями и задачами», – отметил директор по развитию регионов ООО «Мира» Антон Комичев.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что федеральная сеть SimpleWine выходит в Сибирь.

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