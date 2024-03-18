Федеральная сеть SimpleWine выходит в Сибирь

Федеральная сеть SimpleWine расширяет географию своего присутствия за счет Сибири. Первая винотека запускается в Новосибирске в жилых резиденциях бизнес-класса «Чикаго» в районе метро Октябрьская. Новая точка станет 100-й винотекой SimpleWine в России.

О запуске винотеки в жилых резиденциях «Чикаго» «Континент Сибирь» узнал от участников рынка. В компании SimpleWine подтвердили эту информацию.

Общая площадь первой винотеки в Новосибирске составляет 80.9 кв. м, площадь торгового зала — 62,6 кв.м. Ассортимент винотеки будет включать в себя более 1 000 позиций в разных ценовых сегментах.

«Сибирь — это новый для нас регион, так совпало, что новая винотека стала юбилейным 100-м специализированным винным магазином сети. Мы рады открыться в Новосибирске и считаем этот рынок перспективным и интересным. Мы абсолютно точно планируем и дальше развивать сеть в городе», ─ рассказал основатель и президент Simple Group Максим Каширин. Его комментарии приводит пресс-служба компании.

Новые локации SimpleWine в Новосибирске пока не анонсируются, но по данным источников «Континента Сибирь», речь также может идти о запуске винотеки на пересечении Советской и Ленина в центре Новосибирска.

Напомним, что в конце 2023 года алтайская сеть InVino открыла в Новосибирске 2 новых винотеки — на улице Тимирязева и на улице Некрасова в ЖК «Огни Сибири». На сегодня их, по данным 2ГИС, уже 6. При этом, точка в БЦ MOST будет закрыта – предполагается, что ее займет омская сеть кофеен Skuratov Coffee.

Группа компаний Simple – один из крупнейших игроков России в импорте вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков, национальный дистрибьютор и ритейлер с сетью собственных винотек. В портфеле компании – более 5000 вин из 45 стран. Группа компаний активно развивает сеть винотек SimpleWine: за 2023 год открылось 26 новых торговых точек. Винотеки сети уже расположились в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Тюмени и Сочи.

В свою очередь в жилых резиденциях «Чикаго» также готовятся к запуску кондитерская Nikki Forkin и кофейня сети Skuratov Coffee.