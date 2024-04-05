ГК «Основа» приступает к отделке помещений первого в Красноярске семейного термального комплекса «Термолэнд» с бассейнами, аквазоной и саунами. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний.

Торжественное подписание акта о начале строительно-отделочных работ состоялось в рамках 20-й Международной выставки по коммерческой недвижимости и ретейлу NatMallExpo (Москва). Подписи поставили основатель федеральной сети «Термолэнд» Егор Храмов, руководитель комплекса в Красноярске Сергей Соколов и собственники помещений — Вадим Иванов и Павел Комар.

На сегодняшний день полностью завершен этап по проектированию нового термального комплекса, и объект выходит на стадию активных строительно-отделочных работ. А его открытие планируется уже в 4-м квартале 2024 года.

Новый городской курорт общей площадью 11 500 кв. метров расположится на берегу Енисея в ТРЦ «Комсомолл» по улице Белинского. Комплекс будет разделен на две зоны: открытая — площадью 3 500 кв. метров, и закрытая — 8 000 кв. м.

Для гостей запланировано множество функциональных локаций, включая аквазоны с бассейнами, детскую зону, банные комплексы с уникальным разнообразием саун со всех уголков мира, бары, а также специальная SPA-зона с массажем и широким выбором процедур.

На сегодняшний день федеральная сеть «Термолэнд» охватывает 17 регионов: уже работает 4 комплекса и ещё 28 находятся на стадии строительства.

Согласно данным с официального сайта, ГК «Основа» — девелоперская и инвестиционная компания, образованная в 2016 году бывшими акционерами ГК «Мортон» после продажи акций «Мортон» инвестору. Группа компаний обладает диверсифицированной структурой и развивает четыре основные направления деятельности: девелопмент в формате «умный дом»; управление объектами коммерческой недвижимости; инвестиции в развитие семейной досуговой инфраструктуры; инвестиции в высокотехнологичные проекты и инновации.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что красноярский дендрарий сохранит статус особо охраняемой территории.