Глава Новосибирска поручил ускорить проведение конкурсных процедур по ямочному ремонту

Ольга Степанова
 
Глава Новосибирска поручил ускорить проведение конкурсных процедур по ямочному ремонту
Фото Михаила Перикова

Конкурсные процедуры на проведение ямочного ремонта должны быть завершены в первой декаде апреля — такое поручение дал исполняющий обязанности мэра города Новосибирска Олег Клемешов на аппаратном совещании с главами районных администраций и начальниками структурных подразделений мэрии.

«Однозначно в первой декаде апреля мы должны завершить конкурсные процедуры по ямочному ремонту, чтобы при наступлении благоприятных погодных условий мы могли сразу же приступить к ремонту как своими силами, так и с привлечением подрядных организаций. Это касается и департамента транспорта, и ДЭУ, которые подчиняются районным администрациям», — приводит слова Олега Клемешова пресс-центр мэрии города Новосибирска.

Дорожные учреждения и подрядные организации приступили к ямочному ремонту с 11 марта. В течение прошлой недели на дорогах Новосибирска работали рециклеры. По словам заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска — начальника управления автомобильных дорог Сергея Эпова, ремонт проведен на 488 кв. метрах проезжей части, из них 440 отремонтировано литым асфальтом, остальное — с использованием органоминеральной смеси.

Цель поддерживающего ремонта — ликвидация дефектов и предотвращение разрушения проезжей части из-за суточного перепада температур. С начала текущего года в экстренном порядке было устранено более 4,5 тыс. кв. метров таких дефектов.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Новосибирская область вошла в число лидеров России по сезонному росту спроса на успокоительные средства.

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