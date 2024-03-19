Конкурсные процедуры на проведение ямочного ремонта должны быть завершены в первой декаде апреля — такое поручение дал исполняющий обязанности мэра города Новосибирска Олег Клемешов на аппаратном совещании с главами районных администраций и начальниками структурных подразделений мэрии.

«Однозначно в первой декаде апреля мы должны завершить конкурсные процедуры по ямочному ремонту, чтобы при наступлении благоприятных погодных условий мы могли сразу же приступить к ремонту как своими силами, так и с привлечением подрядных организаций. Это касается и департамента транспорта, и ДЭУ, которые подчиняются районным администрациям», — приводит слова Олега Клемешова пресс-центр мэрии города Новосибирска.

Дорожные учреждения и подрядные организации приступили к ямочному ремонту с 11 марта. В течение прошлой недели на дорогах Новосибирска работали рециклеры. По словам заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска — начальника управления автомобильных дорог Сергея Эпова, ремонт проведен на 488 кв. метрах проезжей части, из них 440 отремонтировано литым асфальтом, остальное — с использованием органоминеральной смеси.

Цель поддерживающего ремонта — ликвидация дефектов и предотвращение разрушения проезжей части из-за суточного перепада температур. С начала текущего года в экстренном порядке было устранено более 4,5 тыс. кв. метров таких дефектов.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Новосибирская область вошла в число лидеров России по сезонному росту спроса на успокоительные средства.