Новосибирская область вошла в число лидеров России по сезонному росту спроса на успокоительные средства

Сервис аналитики для управления товарным бизнесом на маркетплейсах JVO (резидент «Сколково») провел опрос более 3000 продавцов российского рынка электронной коммерции. По результатам опроса выяснилось, что в конце зимы — начале весны 2024 года в России двузначными темпами рос спрос на успокоительные средства. Продажи антистресс-игрушек выросли в полтора раза, а продажи БАД — более чем на треть.

По данным исследования, в период с 19 февраля по 17 марта 2024 года продажи БАД в России выросли на 37% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее активными темпами рос спрос на витаминно-минеральные комплексы (+39% год к году) и безрецептурные успокоительные (+38%). Чуть менее активными темпами росли продажи препаратов для поддержания качества кожи, ногтей и волос (+36%), препаратов для профилактики заболеваний суставов (34%), для укрепления нервной системы и работы мозга (+31%), а также для поддержания работы ЖКТ (+28%). Кроме того, в общей сложности в полтора раза (+53%) выросли продажи кинетических игрушек, компактных массажеров, мялок, пазлов, пупырок, магнитов.

Среди регионов России наиболее высокие темпы роста спроса на безрецептурные успокоительные зафиксированы в Москве (+44%), Санкт-Петербурге (+42%) и Краснодарском крае (+42%), а также в Волгоградской (+41%), Нижегородской (+40%), Самарской (+40%), Ростовской (+39%) и Новосибирской (+38%) областях. Наиболее активными темпами продажи БАД росли в Санкт-Петербурге (+40%), Омской области (+39%), Новосибирской области (+38%), в Москве (+37%), Воронежской области (+37%).

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, как нейросети улучшают медицинскую диагностику и какова в этом роль новосибирских ученых.