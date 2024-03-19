Более 5 млн рублей получат два музейных проекта из Новосибирской области, вошедшие в число победителей грантовых программ от Фонда Потанина, сообщает пресс-служба организации.

В рамках прошедших грантовых конкурсов программы «Музей без границ» Фонда Потанина на финансовую поддержку смогут рассчитывать в общей сложности 34 российских музейных проекта. Среди победителей оказались и два проекта из Новосибирской области: в конкурсе «Музей 4.0» победил проект «Школа наблюдений: Чувства города. Фабричка», организованный Музеем Новосибирска. Проект представляет из себя лекционно-практическую мастерскую для горожан, заинтересованных в новых форматах восприятия и анализа городской среды. За победу в номинации «Культура участия» фонд выделит «Школе наблюдений» более 2 млн рублей.

Вторым грантополучателем станет просветительский мультимедийный игровой онлайн-проект «Дети неба» Новосибирского государственного краеведческого музея. За победу в конкурсе «Креативный музей» ему будет выделено 3,5 млн рублей на создание просветительской игры-квеста о мифокультурной картине мира народов Сибири.

Фонд Потанина — основанная главой «Норильского никеля» Владимиром Потаниным некоммерческая грантодающая организация, которая осуществляет благотворительные программы в сферах культуры, высшего образования, социального спорта и благотворительности в России с 1999 года. Бюджет фонда формируется в основном из целевых капиталов.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирские преподаватели и студенты стали лауреатами грантов и стипендий от Фонда Потанина.