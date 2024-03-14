В Законодательном собрании Новосибирской области объявлен конкурс парламентской журналистики: представители СМИ смогут побороться за признание своего материала лучшим в освещении работы областного парламента по нескольким направлениям.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания региона, конкурс парламентской журналистики посвящен тридцатилетию законотворческой деятельности, которое законодательный орган отмечает в этом году. Его основными целями называют популяризацию деятельности Заксобрания и его депутатов, а также повышение гражданской активности и ответственности жителей региона через более полное информирование о деятельности Законодательного собрания.

Участие в конкурсе, который будет состоять из трех этапов, могут принять штатные и нештатные сотрудники электронных и печатных СМИ. Подать свои работы на конкурс можно будет с 18 марта по 1 октября этого года, в течение следующего месяца пройдет отборочный этап, а с 1 ноября до 2 декабря будут подведены итоги. Победителям конкурса будут вручены специальные дипломы и денежные премии. В конкурсе будет пять номинаций: одиночные фоторепортажи и работу видеооператоров оценят в номинации «Парламент в объективе», в рамках категории «Депутатский характер» оценят публикации о работе конкретных депутатов на округах, а сюжеты и публикации о принятии законов и заседаний комитетов Заксобрания могут побороться за первенство в номинации «Территория закона». Помимо этого, на конкурс можно представить публикации в жанре портретных зарисовок/очерков о депутатах, их трудовой и общественной деятельности — они будут оцениваться в рамках номинации «История успеха». Последней из доступных номинаций станет категория «Районные СМИ» — в ней могут посоревноваться материалы, подготовленные журналистами редакций районов и городских округов Новосибирской области.

Спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив заявил, что конкурс не должен быть «парадным». По его словам, цель — не показать идеальную картинку, а объективно рассказать о том, как работает Заксобрание, принимаются законы и высказать свое мнение о том, какие возможности совершенствования областного законодательства видны со стороны.

18+