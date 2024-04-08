Конкурс Сбера «Цифровой марафон» перешел на второй этап

Стартовал второй этап конкурса «Цифровой марафон» — онлайн-тестирование, которое позволит оценить свои цифровые навыки. Здесь участники самостоятельно выбирают уровень — «Новичок», «Исследователь» или «Эксперт». От него будет зависеть сложность заданий конкурса, а также призы. До 20 апреля присоединиться к конкурсу может каждый житель страны старше 18 лет независимо от опыта программирования. В конкурсе представлены задания разного уровня — как для опытных ИТ-специалистов, так и для тех, кто только делает первые шаги в этой сфере.

На сегодняшний день наибольшее количество участников, которые записались на онлайн-тест, — из Москвы и Московской области, также в первой пятерке – Санкт-Петербург, Новосибирская область и Республика Татарстан. Большинство зарегистрировавшихся – 47% выбрали для прохождения конкурса уровень «Исследователь», 32% участников уровня «Новичок» и 21% определили свои цифровые навыки на уровне «Эксперт».

«Цифровой марафон» — бесплатный конкурс, который проводят Сбер и «Школа 21». В нём каждый житель России старше 18 лет может проверить и повысить уровень своих цифровых навыков, проявить свои знания в различных областях, связанных с цифровыми технологиями, или сделать первые шаги в ИТ. Конкурс включает онлайн-игру, тестирование, цифровой диктант и финал в Москве. В конкурсе используются опыт оценки навыков ИТ-специалистов и формат обучения, которые применяются в «Школе 21».

Для прохождения онлайн-теста необходимо зарегистрироваться в личном кабинете. Каждый участник может выбрать одну из двух дат для прохождения этапа — 13 или 21 апреля (с 12:00 до 12:45 МСК). Участникам предстоит ответить на 30 вопросов теста, которые помогут оценить свою ИТ-эрудицию. Одни вопросы предполагают один правильный ответ, а другие — несколько.

После онлайн-тестирования участников ждёт третий этап конкурса — цифровой диктант, который пройдёт с 22 апреля по 24 мая. В нём предусмотрено два уровня сложности: общий (для тех, кто только знакомится с IT-сферой) и профессиональный. Участникам необходимо будет на слух воспринять техническое задание и написать код на одном из пяти языков программирования. Участники уровня «Новичок» могут принимать участие в этом этапе по собственному желанию. По итогам диктанта 93 участника уровней «Исследователь» и «Эксперт» выйдут в очный финал, где их ожидают более сложные кейсы и возможность выиграть ценные призы.

Первый этап конкурса — онлайн-игра на логику, память, мягкие навыки, понимание базовых алгоритмов программирования прошли уже более 40 тыс. человек. Из них каждый четвёртый преодолел половину уровней или больше. 13% участников дошли до 9 или 10 уровня, 8% участников смогли заработать за игру больше 80 баллов. Для этого в среднем им потребовалось около 50 минут. За три часа участники могут пройти 10 уровней игры, где каждый сложнее предыдущего, и получить за этап максимально 100 баллов. Общее количество попыток не ограничено, однако в конкурсе участникам засчитывается только первый результат.

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