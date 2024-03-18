В Кемеровской области определен подрядчик для выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Новосибирск – Ленинск — Кузнецкий – Кемерово – Юрга, протяженностью 10 км. Победителем торгов стало ООО «Кузбассдорстрой». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 997 776 283,54 рублей. Закончить работы необходимо в срок до 15 октября 2026 года. Источник финансирования – средства областного бюджета Кемеровской области — Кузбасса.

Подрядчику предстоит расширить проезжую часть, устранить износ покрытия, обустроить пешеходные переходы, и прочую инфраструктуру.

По данным Rusprofile, директор ООО «Кузбассдорстрой» — Алексей Кухта. Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями компании являются 2 физических лица: Сергей Апарин (97,5%) и Наталья Апарина (2,5%). ООО «Кузбассдорстрой» являлось поставщиком в 229 государственных контрактах на сумму 29 644 174 274 руб. Выручка организации за 2022 год составила 4,2 млрд рублей, чистая прибыль — 483 млн рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Центральном округе Новосибирска вводятся ограничения на парковку.