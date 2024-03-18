По сообщению управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска, на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения принято решение о запрете остановки транспорта в Железнодорожном, Центральном и Заельцовском районах.

«С 29 марта в целях организации эффективности уборки улично-дорожной сети города будет введен запрет на остановку транспорта: на ул. Урицкого от здания № 12/2 до дома № 39 и в обратном направлении; на ул. Крылова от дома № 71/1 до дома № 41 и в обратном направлении: вдоль детской городской клинической больницы № 3 на ул. Кубовой, 99/2», — говорится в сообщении.

Водителей призывают быть внимательными при проезде указанных улиц и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что и.о. мэра Новосибирска получил представление за неочищенные от наледи фасады.