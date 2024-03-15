Экс-заместитель министра ЖКХ Новосибирской области Владимир Нормайкин, ранее осужденный на срок в колонии строгого режима за взятки в особо крупном размере, не смог обжаловать вынесенный ему приговор в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба Судебного департамента региона.

Как сообщает судебная пресс-служба, защита Нормайкина настаивала на пересмотре приговора, как чрезмерно сурового. Адвокаты и сам осужденный заявляли, что его действия должны быть квалифицированы как единое преступление, а не сумма самостоятельных правонарушений. Однако, доводы защитников бывшего замминистра не убедили судебную коллегию и вынесенный прошлой осенью приговор был оставлен без изменения.

Напомним, Владимир Нормайкин в сентябре 2023 года был признан виновным по четырем эпизодам получения взятки в крупном размере и еще одному эпизоду уже в особо крупном размере. Бывшего замминистра приговорили к 9 годам в колонии строгого режима и запрету занятия должностей на госслужбе в течение 10 лет. Кроме этого, суд сохранил наложенный на имущество Нормайкина арест (автомобили, мотоцикл, моторная лодка, земельный участок, нежилое помещение и мобильный телефон). Сумма взятки Нормайкину в 2 миллиона рублей была названа рекордной по Новосибирской области в 2021 году.

Тогда же суд признал Учредителя компании «Бурсиб-Н» Василия Долгова виновным в даче взятки должностному лицу и приговорил к штрафу в 138 миллионов рублей с рассрочкой выплаты на 5 лет. Напомним, именно за обеспечение победы основанной Долговым компании в аукционе на право строительства водозаборных скважин и станции водоподготовки в Карасуке, как установили следствие и суд, Владимиру Нормайкину и были переданы 2 миллиона рублей.

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