Заельцовский районный суд Новосибирска в среду 27 сентября вынес приговор бывшему заместителю министра ЖКХ региона. Владимир Нормайкин, обвиненный в получении взятки, получил 9 лет в колонии. Информацию об этом опубликовали в VK-сообществе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Задержанному осенью 2021 года Владимиру Нормайкину вынесли приговор. Суд признал его виновным по четырем эпизодам получения взятки в крупном размере и еще одному эпизоду уже в особо крупном размере. Экс-заместитель областного министра приговорен к 9 годам в колонии строгого режима и запрету занятия должностей на госслужбе в течение 10 лет. Кроме этого, суд сохранил наложенный на имущество Нормайкина арест (автомобили, мотоцикл, моторная лодка, земельный участок, нежилое помещение и мобильный телефон). Сумма взятки Нормайкину в 2 миллиона рублей была названа рекордной по Новосибирской области в 2021 году.

Учредителя компании «Бурсиб-Н» Василия Долгова суд признал виновным в даче взятки должностному лицу и приговорил к штрафу в 138 миллионов рублей с рассрочкой выплаты на 5 лет. Напомним, именно за обеспечение победы основанной Долговым компании в аукционе на право строительства водозаборных скважин и станции водоподготовки в Карасуке, как установили следствие и суд, Владимиру Нормайкину и были переданы 2 миллиона рублей.

Ранее мы сообщали, что в колонию строгого режим отправился бывший чиновник из Иркутской области, признанный виновным в мошенничестве с земельными участками.