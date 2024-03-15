Росприроднадзор решил в судебном порядке взыскать с компании, занимающейся добычей угля в Хакасии почти 50 млн рублей за вред окружающей среде. Исковое заявление поступило в Арбитражный суд республики в конце февраля, а сегодня определилась дата первого заседания.

Иск о взыскании 49 миллионов 534 тысяч рублей в качестве доначисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2021 году был подан в Арбитражный суд республики Хакасия Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора 29 февраля. После нескольких ходатайств от сторон по делу было назначено первое судебное заседание, которое пройдет в онлайн-формате 4 апреля этого года.

Организацией, с которой Росприроднадзор решил взыскать почти 50 миллионов рублей, стало ООО «СУЭК-Хакасия». Согласно официальному сайту компании, она добывает высококалорийный энергетический каменный уголь на трех разрезах в Минусинском угольном бассейне. После добычи уголь проходит процедуру обогащения на принадлежащей компании обогатительной фабрике «Черногорская».

Согласно данным Rusprofile, зарегистрированное в 2007 году в Черногорске ООО «СУЭК-Хакасия» находится в процессе реорганизации и будет присоединено к другому юрлицу. Данных об учредителях организации в ЕГРЮЛ нет, а генеральным директором компании с мая 2023 года числится Сергей Канзычаков. За 2022 год «СУЭК-Хакасия» показало выручку в 64 млрд рублей, а чистая прибыль компании составила 17 миллиардов рублей.

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