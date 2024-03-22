Первый командир новосибирского батальона «Вега» выступил против планов чиновников Минобороны РФ на военный городок №17

Здания в военном городке №17 в Новосибирске могут лишиться статуса «объектов культурного наследия». Об этом свидетельствует информация, поступившая в распоряжение «Континента Сибирь». Если чиновникам министерства обороны РФ удастся оспорить историко-культурную ценность 32-х строений, то имущество военного городка может быть продано в короткие сроки. Сложившуюся ситуацию прокомментировал председатель новосибирского отделения Российского военно-исторического общества, первый заместитель Заксобрания Новосибирской области, первый командир новосибирского добровольческого батальона «Вега» Андрей Панфёров.

В распоряжении «Континента Сибирь» оказался документ – отзыв на исковое заявление ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России к администрации губернатора и правительству Новосибирской области о признании частично недействующим постановления администрации области от 27 июля 2005 года № 54. В иске ведомство оспаривает признание в 2005 году зданий военного городка № 17 объектами культурного наследия и памятниками военной истории. В качестве третьей стороны к делу по ходатайству военного ведомства подключился Минкульт РФ. Уже на этой стадии тревогу забила председатель новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Шамина. По ее мнению, снятие охранного статуса с объекта с большой вероятностью повлечет за собой утрату зданий.

Как следует из документа, представитель Минкульта России (по доверенности) Н. Никифоров в отзыве на исковое заявление констатирует, что только одно из 32 зданий может считаться объектом культурного наследия (ОКН). Позицию министерства эксперт аргументирует тем, что в 2005 году при подготовке постановления администрации Новосибирской области о включении зданий в ОКН, не был соблюден порядок, установленный федеральным законом. Например, есть нарушения в оформлении и регистрации указанных в исковом заявлении объектов, а также нарушения инструкции № 203, утвержденной приказом еще Минкультуры СССР от 13.05.1986 года № 203, которая, кстати, не предусматривает согласование Министерством культуры России. По существу – об исторической, культурной ценности зданий в отзыве нет ни слова.

Между тем, именно наличие объектов, попавших в категорию особо охраняемых, стало препятствием для продажи земли под военным городком. ДОМ.РФ несколько раз назначал аукционы, но так и не провел их.

Новосибирские власти вышли с предложением к министерству обороны – передать военный городок №17 в собственность области. По мнению региональных властей, неправильно, что большая территория в центре Новосибирска пустует и маргинализируется.

В августе 2021 года министр обороны Сергей Шойгу на встрече с журналистами в Москве рассказал о том, что принял решение о передаче Новосибирской области земельных участков, которые военное ведомство не использует. Правда, в интервью «Континенту Сибирь» в феврале 2022 года руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов рассказал, что департамент военного имущества Минобороны России в своем письме в адрес правительства Новосибирской области инициативу министра не поддержал. Однако, Новосибирск в это время уже активно обсуждал разные концепции развития территории военного городка. «Континент Сибирь» писал об этом здесь и здесь.

Осенью 2022 года Минобороны инициировало процесс возврата территории в свою собственность. А затем начались судебные тяжбы.

Комментируя «Континенту Сибирь» намерение «Сибирского территориального управления имущественных отношений» Минобороны России лишить исторические здания военного городка «охранной грамоты», председатель новосибирского отделения Российского военно-исторического общества Андрей Панфёров предположил, что это все может привести к сносу объектов и продаже земли застройщикам под высотное жилищное строительство. «Огромное изумление, граничащее с оцепенением, у меня вызывают действия ряда «гражданских офицеров» Министерства обороны Российской Федерации, а главное, позиция этой группы военных чиновников в отношении военно-исторического наследия нашей Родины и памяти о прошлых поколениях защитников России. Подчеркиваю, не в беззаботное мирное время, а на третьем году проведения нашей страной специальной военной операции — крупнейшего после окончания Великой Отечественной войны военного конфликта. Невооруженным взглядом видно, что это действие может преследовать единственную цель – тотальный снос уникальных дореволюционных зданий Военного городка (единственного в России, сохранившегося практически полностью и сохранившего первоначальную планировку). Очевидно, что после сноса военно-исторического наследия России, освободившаяся от памяти о доблести наших предков земля может быть продана определенным застройщикам под высотное строительство», – считает Андрей Панфёров.

Он расценивает иск в суд о снятии статуса объектов культурного наследия с большинства зданий новосибирского военного городка, как «циничное противодействие поручению министра обороны со стороны чиновников». «Надо ли говорить, что объекты культурного наследия находятся в заброшенном состоянии, не охраняются и в настоящее время находятся под угрозой разрушения? Возникает вопрос – не могло ли это делаться умышленно? А может, по мнению некоторых военных чиновников, такое состояние поможет оспорить историческую ценность ансамбля новосибирского военного городка?», – задается вопросом Андрей Панфёров.

«Через год наша страна, проходящая сейчас через тяжелейшее военное испытание, будет праздновать 80-летие Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Вместо создания в Сибири крупного военно-исторического комплекса мы видим попытку стереть огромный участок нашей исторической памяти о победителях Великой Отечественной войны, а заодно и о защитниках Отечества Первой мировой войны, ─ подчеркнул Андрей Панфёров. ─ Сегодня в Военном городке рядом с заброшенными зданиями напряженно работает военный госпиталь № 425, под завязку забитый раненными бойцами – солдатами и офицерами, участниками СВО. Находящиеся на лечении бойцы неоднократно задают вопросы и об истории Военного городка и о том, кто виноват в его разрушении. Военные городки, подобные новосибирскому ─ это не просто скопище старых казарм, это знаковый символ российской государственности и нашей военной истории. Символ присутствия государства и символ защиты Отечества. Сегодня этот символ пытаются уничтожить».

Андрей Панфёров сообщил, что направит открытое письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить и восстановить уникальный военный городок в Новосибирске.

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.