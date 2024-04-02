В Томской области утвердили обвинение главному агроному свинокомплекса «Томский», сообщает региональная прокуратура. По данным надзорного ведомства, действия мужчины привели к загрязнению почвы с ущербом более 5 млрд рублей.

В пресс-службе прокуратуры Томской области рассказали, что события, ставшие причиной для уголовного дела против специалиста, произошли в мае — октябре 2022 года. По данным правоохранителей, главный агроном свинокомплекса «Томский» нарушил правила обращения с отходами животноводства: результатом этого стало загрязнение плодородных почв в окрестностях поселка Рассвет свиным навозом, не обработанным должным образом, на площади, превышающей 120 гектаров.

Помимо вышеуказанного, мужчине вменяют в вину ненадлежащее обращение с биологическими веществами при их использовании и хранении, а общий экологический ущерб от его действий, согласно информации прокуратуры, превысил 5 млрд рублей. Уголовное дело по статье о порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, максимальная санкция за подобное преступление — до двух лет исправительных работ. В ходе следствия по делу на имущество владеющей свинокомплексом «Сибирской Аграрной группы» стоимостью более 6 млрд рублей был наложен арест.

Согласно данным с официального сайта, основанный в 1979 свинокомплекс «Томский» является одним из старейших и крупнейших свиноводческих комплексов России, а также первым предприятием в составе холдинга «Сибагро» (с 2000 года). В 2017 году комплекс прошел полную реконструкцию и на данный момент обеспечивает сырьем потребности мясоперерабатывающего производства АО «Сибагро» в Томской области, а также других сибирских производителей продукции мясопереработки.

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