Проект первого в Новосибирске небоскреба могут поставить на паузу

На комиссии по градостроительству Совета депутатов Новосибирска сегодня, 14 марта, депутаты рассмотрели жалобу ТСЖ «Уют», чей дом примыкает к будущей стройке первого в Новосибирске небоскреба между улицами Ленинградской и Льва Толстого. Правление товарищества собственников жилья считает, что новое строительство ущемит интересы владельцев квартир. Эту тревогу разделила прокуратура, вставшая на сторону авторов жалобы. «Континент Сибирь» посетил заседание комиссии и узнал реакцию городских властей на письмо жителей.

На комиссии по градостроительству Совета депутатов Новосибирска рассмотрели вопрос «Об обращении председателя правления ТСЖ «Уют» по вопросу планируемого строительства 54-этажного жилого дома». Речь идет о возведении в городе первого небоскреба. Как рассказал председатель комиссии Сергей Трубников, в письме жители близлежащего к будущей стройке дома выразили тревогу по поводу обеспечения микрорайона социальными объектами, дорогами, а также высказали предположение, что строительство небоскреба несет в себе потенциальную угрозу их дому. Депутаты попросили прокомментировать опасения новосибирцев вице-мэра – начальника департамента строительства и архитектуры Алексея Кондратьева.

Вице-мэр напомнил, что идея строительства небоскреба в Новосибирске принадлежит губернатору Андрею Травникову. И, по мнению Алексея Кондратьева, надо отдать должное новосибирским девелоперам (ГК СМСС и ГК «ВербаКапитал». Прим. «КС»), которые откликнулись на призыв главы региона и решили реализовать амбициозный проект.

В то же время глава департамента строительства «разделяет опасения» жителей, которые боятся, что стройка потребует огромного котлована, рабочие будут бить сваи, что может сказаться на соседних строениях. Однако, по его словам, тревога преждевременна. «Сегодня существует ряд технических решений, которые позволяют строить без ущерба для окружающих зданий. Кроме того, могу заверить, что стройка будет на контроле у всех специализированных служб», – сказал Алексей Кондратьев и привел в пример строительство здания во дворе Дома быта (Красный проспект, 50) рядом с памятником архитектуры. «Мы сопровождали стройку на всех этапах, и здание было возведено без последствий для старинного дома», – сообщил чиновник.

Касаясь обеспечения будущего небоскреба социальной инфраструктурой, Алексей Кондратьев рассказал, что такой вопрос ставят перед мэрией не только жители, но и прокуратуры города и области. Вице-мэр напомнил, что рядом со сквером Юрия Бугакова (это недалеко от места будущего небоскреба) будет построена школа на 550 мест. Работа над проектом уже началась. Кроме того, в этой локации осенью 2024 года откроют лицей № 185 на 985 мест. «При этом мы понимаем, что за период активного строительства на этой территории сложился дефицит мест в образовательных учреждениях. Поэтому мы поставили перед инвесторами задачу построить школу за свой счет. В этом году начнется ее проектирование», – заверил депутатов Алексей Кондратьев.

Разрешение на строительство небоскреба мэрия еще не выдала. Реализация проекта сопряжена согласованием условий и требований с различными службами – от аэронавигации до МЧС. Уже получены положительные заключения Росаэронавигации и «ЗапСибАэронавигации». Алексей Кондратьев надеется, что в этом году удастся снять и другие вопросы, и проекту будет дан старт. Само возведение высотного дома займет не менее 7 лет, «потому что в Новосибирске еще никто не сталкивался со спецификой строительства такого объекта». За это время, по словам вице-мэра, в квартале, ограниченном улицами Шевченко, Пролетарской, Бориса Богаткова и Кирова, должны появиться еще как минимум две новые школы. Дело в том, что эту территорию готовят под комплексное освоение. Это необходимо для того, чтобы исключить соседство современных домов с частным сектором. Кроме того, КРТ предусматривает развитие улично-дорожной сети в этом микрорайоне. Так, появится продолжение Лескова до Ипподромской магистрали. Уже в этом году девелоперы проекта небоскреба за свой счет расширят створ до трех полос улицы Сакко и Ванцетти (от Кирова до Лескова).

Комиссия по градостроительству, приняв к сведению информацию вице-мэра, предложила муниципалитету организовать совещание, на которое пригласить жителей близлежащих домов, чтобы снять напряжение. «Когда будет получено разрешение на строительство, мы можем еще раз обсудить проект на комиссии, если это потребуется», – предложил Сергей Трубников.

Напомним, архитектурная концепция первого небоскреба в Новосибирске была одобрена президиумом архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска в октябре 2023 года. Высотный комплекс из двух башен построят за ЖК Chicago (улица Кирова), между улицами Ленинградской и Льва Толстого. Первая башня будет высотой 180 метров (54 этажа), вторая ниже – 125 метров (для сравнения, самый высокий сегодня в Новосибирске ЖК Chicago – 104,75 м). Примечательно, что еще в 70-х годах прошлого века в проектных материалах и градостроительных концепциях развития Новосибирска территория на улице Кирова между улицами Маковского и Сакко и Ванцетти рассматривалась как место нового центра и размещения высоток.