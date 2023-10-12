На заседании президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска 11 октября обсудили архитектурную концепцию первого в городе небоскреба. Члены президиума в целом концепцию одобрили. Как проходило обсуждение и на что обратили внимание архитекторы – в материале «Континента Сибирь».

Как рассказывал «Континент Сибирь», два новосибирских девелопера – ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал» – поставили перед собой серьезную цель – построить в Новосибирске первый небоскреб. Стоит напомнить, что еще три года назад новосибирские архитекторы сетовали, что в городе «нет экономических агентов, которые отважатся инвестировать в строительство небоскребов». А главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин в разговоре с «Континентом Сибирь» тогда отметил, что в России высотные здания – это в первую очередь вопрос амбиций девелоперов и застройщиков: «В Екатеринбурге высотные здания появились ровно по этой причине. Сначала один амбициозный девелопер построил первое здание высотки, затем другой решил построить небоскреб еще выше».

Именно поэтому заявление девелоперов о старте проектных работ для возведения первой высотки вызвало определенный резонанс не только в строительном сообществе, но и среди жителей Новосибирска. Однако параметры футуристического проекта до последнего широкой публике были неизвестны.

Одними из первых с архитектурной концепцией небоскреба познакомились новосибирские архитекторы на заседании президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска. Представляли концепцию ее авторы – архитекторы Дарья Кисельникова и Дмитрий Ощепков («Студия «КиФ» под руководством Валерия Филиппова).

Как рассказала Дарья Кисельникова, высотный комплекс будет построен за ЖК Chicago (улица Кирова), между улицами Ленинградской и Льва Толстого. Комплекс будет состоять из двух башен. Первая – высотой 180 метров (54 этажа), вторая ниже – 125 метров (для сравнения, строящиеся рядом ЖК Chicago – высотой 104,75 м, ЖК Zoe – 91,5 м). Примечательно, что еще в 70-х годах прошлого века в проектных материалах и градостроительных концепциях развития Новосибирска территория на улице Кирова между улицами Маковского и Сакко и Ванцетти рассматривалась как место нового центра и размещения высоток. И такой высотный кластер в городе уже формируется. Его доминантой станет новый комплекс небоскребов. «Комплекс будет влиять не просто на фрагмент городской среды, а на композицию всей правобережной части города. При этом сегодня в Новосибирске есть запрос на создание подобных объектов и выход за высотные пределы. Новый небоскреб станет не только новым рубежом высотного строительства для города, а будет развивать и менять его пространственную структуру», – отметила Дарья Кисельникова.

Еще одна отличительная особенность комплекса – его пешеходная проницаемость. С улицы Кирова до нового объекта можно будет дойти по обходной галерее Chicago. Пешеходный променад завершится общественным пространством в структуре комплекса.

Предваряя обсуждение, заместитель председателя совета, вице-мэр — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев отметил, что еще четыре года назад губернатор Новосибирской области поручил проработать возможность строительства в Новосибирске высоток столичного уровня. «И это нормально, что за это время у нас появился проект, который может стать символом развития мегаполиса. Мы понимаем, что шаг от тридцати до шестидесяти этажей – довольно серьезный для любой строительной организации», – сказал Алексей Кондратьев.

Замечаний к архитектурному облику высотного комплекса у мэтров новосибирской архитектуры не было. Отдавая дань неординарности проекта, заведующий кафедрой архитектуры Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) Сергей Ганжа предложил девелоперам продумать общественное пространство рядом с комплексом. «Должна быть точка притяжения, магнит – парк или что-то еще в самом комплексе, чтобы горожане могли прийти сюда не только полюбоваться небоскребом, но и найти какое-то занятие», – считает Сергей Ганжа. Его поддержал Александр Ложкин: «У нас появится главная городская доминанта. Если там будет просто дом, то люди решат, что им туда не надо. Нужно мощное коммерческое или культурное пространство, чтобы люди приходили туда со всего города».

Отвечая архитектору, генеральный директор ГК «СМСС» Анатолий Павлов сообщил, что участок земли рядом с высотным комплексом будет развиваться комплексно и сегодня идет работа над мастер-планом территории. «Если будут пожелания о создании какой-то парковой зоны, которая станет притяжением для высотного кластера, то мы готовы их учесть», – сказал застройщик.

Предвосхищая вопросы, касающиеся социальной инфраструктуры, Алексей Кондратьев рассказал, что на данной территории планируется построить школу и детский сад. «Объект будет возводиться в течение 5 лет. В ближайшие годы нагрузки на социальную инфраструктуру он не даст. Но мы должны в проекте комплексного развития территории предусмотреть полноценный резерв для строительства школы, а также пешеходную доступность всей территории», – отметил чиновник.

Архитектурную концепцию высотного комплекса президиум архитектурно-градостроительного совета одобрил единогласно. После заседания на вопрос «Континента Сибирь» – почему не было обсуждения внешнего облика зданий – один из членов совета ответил: «Наверное, боялись спугнуть». По его словам архитектурное сообщество Новосибирска давно ждало, что кто-то из инвесторов решится на такую «авантюру», а решились девелоперы, которые по большому счету на этом проекте вряд ли заработают. «Поэтому это заслуживает уважения, и мы приветствовали эту инициативу, тем более что и архитектура комплекса качественная», – рассказал архитектор.

По словам директора ООО «АПМ-2002», доцента кафедры архитектуры НГУАДИ Игоря Поповского, представленный проект – неокончательный, но уже сейчас видно, что архитектурное решение достойное. «Высотные объекты выполнены в стиле осовремененного ар-деко. В принципе сегодня в этом месте на Кирова появляется ретроспектива небоскребов в разных стилях от неоклассики до ар-деко. Там появились объекты, у которых чувствуется манхэттенский характер. Он не влияет на центр Новосибирска, не затмевает исторические здания. Это место свободно для того, чтобы строить и экспериментировать. Конечно, Сити его не назовешь, но у него уже есть свое лицо. А вообще архитектурный стиль – это выбор застройщика и архитектора. Мне, например, стиль ар-деко нравится. Поэтому мне импонирует объект, с одной стороны, своей простотой, с другой – чувством ар-деко», – прокомментировал «Континенту Сибирь» архитектурную концепцию высотного комплекса Игорь Поповский.