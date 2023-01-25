В Новосибирске построят первый 60-этажный небоскреб

Как стало известно «Континенту Сибирь», ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал» проектируют 60-этажный небоскрёб, который планируют построить в Новосибирске рядом со станцией метро «Октябрьская».

Первый реальный небоскрёб высотой 60 этажей появится рядом с ЖК CHICAGO. На данный момент, по словам гендиректора ГК «СМСС» Анатолия Павлова, идет проектирование высотного здания.

«Мы действительно хотим построить первый небоскрёб в Новосибирске – 60 этажей. Это серьезный вызов – реализовать уникальный для города проект, который бы удивил весь Новосибирск», – прокомментировал «Континенту Сибирь» строительство высотки Анатолий Павлов. По его словам, небоскрёб планируют возвести рядом с другими высотными зданиями – Домом CHICAGO, высота башен которого 106 метров.

Названия у нового небоскрёба пока нет. Но уже известно, что о своих планах девелоперы доложили губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю и заручились их поддержкой. Себестоимость квадратного метра в 60-этажке ориентировочно будет от 200 тысяч рублей за квадратный метр. На данный момент идут согласования с «ЗапСибаэроновигацией», для которой объект такой высотности в Новосибирске тоже определенный вызов.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в 2023 году в Новосибирской области планируется построить 14 школ общей мощностью более 10 тысяч мест, что, по данным областного правительства, является рекордным для региона показателем. Между тем, по данным аналитиков недвижимости, в Новосибирске падает спрос на новостройки.