Сибирские таможенники выявили контрабанду лесоматериалов на сумму почти 6 млн рублей. По данным пресс-службы Сибирского таможенного управления (СТУ), незаконным вывозом древесины занимался житель Красноярского края.

Как сообщает ведомство, речь идет о нелегальном вывозе за рубеж более тысячи кубометров древесины хвойных пород. По данным таможенников, житель Красноярского края смог дважды незаконно вывезти лес в страны ближнего зарубежья в течение 2020–2021 годов.

Мужчина, ранее имевший опыт работы с экспортом леса, по информации СТУ, оформил для прикрытия своих операций отдельное ИП и вносил недостоверную информацию о лесоматериалах, которые собирался нелегально вывозить за границу, в систему «ЛесЕГАИС». Ущерб от деятельности красноярца оценивается в 5,7 млн рублей, Сибирская электронная таможня возбудила против него два уголовных дела о незаконном перемещении (контрабанде) стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). За каждый эпизод фигуранту может грозить до 7 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что защита Олега Митволя повторно направила в красноярский суд апелляцию на приговор по делу о мошенничестве.