Апелляционная жалоба на вынесенный в сентябре прошлого года приговор председателю совета директоров АО «КрасноярскТИСИЗ» Олегу Митволю повторно передана в суд, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Шолохова. Ранее апелляционный суд постановил вернуть дело в суд первой инстанции.

Как сообщает агентство, защита Митволя направила в Красноярский краевой суд апелляционную жалобу на приговор, который был вынесен в отношении бывшего замглавы Росприроднадзора в прошлом сентябре. Защита уже обращалась в апелляционную инстанцию с жалобой вскоре после приговора, после чего подала ходатайство о предоставлении осужденному возможности ознакомиться с материалами дела, которое суд удовлетворил. Теперь, после повторной подачи жалобы, судебная инстанция должна начать рассматривать ее по существу.

В жалобе Олег Митволь привел доводы о чрезмерно строгом наказании: суд не в полной мере учел дачу им показаний о ранее неизвестных следствию коррупционных преступлениях, наличие у него пожилой матери-инвалида, благодарностей и ведомственных наград, поручительство депутатов Государственной думы РФ и многолетнюю службу в правительстве РФ.

Напомним, что 14 сентября красноярский суд приговорил Олега Митволя, арестованного в июне прошлого года по подозрению в хищении 954 млн рублей на строительстве метро в Красноярске, к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме этого, с него взыскана сумма причиненного ущерба. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Подсудимый признал свою вину.

Прошлым летом он заключил со следствием досудебное соглашение — по некоторой информации, его условием была дача показаний на высокопоставленных лиц в руководстве Красноярского края. Вскоре после этого были арестованы бывший директор «Краевого транспортного управления» (КТУ), принимавшего фиктивные работы у «КрасноярскТИСИЗ», и на тот момент действующий министр транспорта Красноярского края Константин Димитров — его подозревали в указании упомянутому главе КТУ подписать акт приемки-передачи фактически невыполненных «КрасноярскТИСИЗ» работ по инженерным изысканиям и проработке проектно-сметной документации строительства метрополитена.

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