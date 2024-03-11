Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета (НГУ) представит различные решения на базе искусственного интеллекта (ИИ) в рамках выставки-форума «Россия» в Москве. Сообщается, что все они будут относиться к системам для «умного города».

По данным пресс-службы вуза, Неделя искусственного интеллекта на стенде Новосибирской области, основным организатором которой выступает упомянутый центр НГУ и его компании-партнеры, продлится с 13 по 17 марта этого года.

В рамках экспозиции новосибирцы представят разработанный в НГУ летающий беспилотник, способный к самостоятельной навигации по поверхности, находящейся ниже него. Там же посетители смогут увидеть и другое детище сибирских ученых — робособаку Коди, работающую на основе программно-аппаратного комплекса с искусственным интеллектом, управляемого голосом.

Среди партнеров выступит «Ростелеком», который презентует технологию по созданию цифрового двойника производственной ячейки любого масштаба — будь то отдельная линия, весь цех или целое предприятие. Такой двойник, как сообщается, позволит смоделировать различные сценарии оптимизации производства без его остановки, а после просчетов внедрить улучшения быстро и эффективно.

Затронут также и тему медицинских технологий: МНТК «Микрохирургия глаза» представит комплекс дистанционного скринингового обследования зрения под названием «Окулист Игорь». Вторым экспонатом этого направления станет станция мониторинга здоровья HEALTHMONITOR, которая способна провести оценку состояния человека (и наличие у него некоторых заболеваний) по составу выдыхаемого им воздуха.

Ранее мы сообщали, что в НГУ создали платформу по поиску работы для выпускников вуза. Также напоминаем, что в Новосибирске ведется строительство кампуса мирового уровня НГУ, который является частью национального проекта «Наука и университеты». О ходе реализации проекта читайте в материале «Континента Сибирь».