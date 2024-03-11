Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди экономически активных новосибирцев. Жителей крупнейшего города Сибири просили ответить, какое время года и день недели они считают наиболее благоприятным для продуктивной работы.

Согласно данным опроса, самым продуктивным временем для большинства респондентов оказалась зима — такой вариант выбрали 18% опрошенных. Двенадцати процентам участников лучше всего работается весной, еще 11 заявили, что достигают максимальной продуктивности летом. Осень, ожидаемо, осталась в аутсайдерах — о высоких показателях работоспособности в этот сезон завили лишь 7% опрошенных. При этом, сотрудники, работающие в гибридном графике, чаще называли самым продуктивным сезоном весну, а вот большинство «удаленщиков» однозначно выбрали зиму.

Самым продуктивным днем на рабочей неделе по результатам исследования стала среда — каждый пятый респондент заявил, что в середине недели ему работается легче всего. Предпочтение понедельнику и вторнику отдали по 17% опрошенных, еще 10% чувствуют прилив работоспособности по четвергам, а 8% участников опроса сообщили, что пика производительности достигают в пятницу. Стоит отметить, что сотрудники, работающие удаленно, в этом случае отделились от основной массы коллег и чаще заявляли, что лучшим днем для продуктивной работы считают понедельник, тогда как работники, занятые на «пятидневке» в офисе или по гибридному графику чаще всего отдавали предпочтение среде.

Ранее мы рассказывали, по каким причинам новосибирцы чаще всего увольняются с работы.