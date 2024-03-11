Новосибирцы рассказали, какое время считают самым продуктивным для работы

Павел Ганьшин
 
Новосибирцы рассказали, какое время считают самым продуктивным для работы
Image by wayhomestudio on Freepik

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди экономически активных новосибирцев. Жителей крупнейшего города Сибири просили ответить, какое время года и день недели они считают наиболее благоприятным для продуктивной работы.

Согласно данным опроса, самым продуктивным временем для большинства респондентов оказалась зима — такой вариант выбрали 18% опрошенных. Двенадцати процентам участников лучше всего работается весной, еще 11 заявили, что достигают максимальной продуктивности летом. Осень, ожидаемо, осталась в аутсайдерах — о высоких показателях работоспособности в этот сезон завили лишь 7% опрошенных. При этом, сотрудники, работающие в гибридном графике, чаще называли самым продуктивным сезоном весну, а вот большинство «удаленщиков» однозначно выбрали зиму.

Самым продуктивным днем на рабочей неделе по результатам исследования стала среда — каждый пятый респондент заявил, что в середине недели ему работается легче всего. Предпочтение понедельнику и вторнику отдали по 17% опрошенных, еще 10% чувствуют прилив работоспособности по четвергам, а 8% участников опроса сообщили, что пика производительности достигают в пятницу. Стоит отметить, что сотрудники, работающие удаленно, в этом случае отделились от основной массы коллег и чаще заявляли, что лучшим днем для продуктивной работы считают понедельник, тогда как работники, занятые на «пятидневке» в офисе или по гибридному графику чаще всего отдавали предпочтение среде.

Ранее мы рассказывали, по каким причинам новосибирцы чаще всего увольняются с работы.

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