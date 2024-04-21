Подавляющее большинство новосибирцев не готовы полностью отказаться от наличных денег в пользу банковских карт и других методов безналичного расчета, показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob.

Согласно данным исследования, которое проводилось на прошедшей неделе среди экономически активных россиян, почти 80% жителей Новосибирской области считают невозможным избавиться от наличных денег при расчетах. Аргументами в пользу такой позиции служат соображения о том, что отказ от наличной денежной массы может привести к девальвации рубля, доступность оплаты наличными в экстренных ситуациях — например, когда нет доступа к интернету/мобильной связи или электричеству, а так же недоверие к финансовым организациям, которые держат «электронные» деньги у себя.

Полностью отказаться от использования купюр и монет оказались готовы только 13% респондентов: при этом мужчины разделяют такой подход на треть чаще, чем женщины, а основной возрастной группой, согласной хоть сегодня распрощаться с «наличкой» стали городские жители в возрасте 35-44 лет — респонденты в более молодом или, напротив, более зрелом возрасте чаще называли такую инициативу неприемлемой для себя.

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