35% рекрутеров в Новосибирске интересует информация о хобби в резюме, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом по поиску работы Supejob. В опросе сервиса приняли участие представители предприятий и организаций из Новосибирска.

По данным опроса, который проводился в Новосибирске с 1 по 19 апреля, 35% менеджеров по персоналу считают, что соискателям нужно указывать в резюме любые хобби и увлечения. 28% рекрутеров предпочитают видеть в резюме лишь те увлечения, которые соответствует специальности и характеру будущей работы, и только 23% считают эту информацию лишней.

О случаях, когда хобби фактически стало причиной отказа кандидату в трудоустройстве, рассказали 6% рекрутеров. Судя по комментариям, чаще всего отказывали в работе соискателям, увлекающимся экстремальными видами спорта (из-за риска травм, а следовательно, и длительного нахождения на больничном).

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