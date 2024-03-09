Новосибирские власти рассказали, где будут проходить посвященные Масленице праздничные мероприятия в этом году. Традиционные «проводы зимы» в Новосибирске начнут отмечать в грядущее воскресенье, 10 марта.

Пресс-центр новосибирской мэрии сообщает, что первые развлекательные мероприятия, посвященные празднованию Масленицы, пройдут 10 марта и продолжатся в нескольких районах города на протяжении следующей недели. Согласно опубликованной информации, по всему городу за это время будет организовано около 90 активностей — среди них ожидаются как традиционные угощения блинами, пирогами, кашей и другими блюдами, так и различные соревнования, концерты и игры для детей.

Отведать горячих блинов, посоревноваться в перетягивании каната или же поучаствовать в каких-то других активностях с фольклорным колоритом новосибирцы смогут на нескольких площадках: раньше всех это можно будет сделать 10 марта на площадке ТОС «Владимировский» в Железнодорожном районе — там провожать зиму начнут в 16 часов воскресенья. Однако, большая часть масленичных активностей пройдет уже на следующей неделе. Больше всего площадок под это выделили в Заельцовском районе: мэрия сообщает, что там проводы зимы отпразднуют в восьми разных местах. В Дзержинском и Первомайском районах под это выделят по три площадки. Центральный, Железнодорожный и Октябрьский районы смогут предложить своим жителям по 2 места для масленичных активностей, а на территории Калининского, Кировского, Октябрьского и Ленинского районов можно будет посетить по одному месту, где пройдут какие-либо мероприятия, символизирующие прощание с зимой. Полный список всех площадок доступен на сайте городской администрации.

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