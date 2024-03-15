Жители сибирских регионов во время масленичной недели стали уделять больше внимания интернет-ресурсам с рецептами различных блюд, сообщает «МегаФон». Исследование обезличенных данных мобильного трафика абонентов позволило выяснить, куда сибиряки чаще заглядывают за рецептами блинов (и не только).

Согласно результатам исследования, наибольшей популярностью у сибиряков второй год подряд пользуется сайт Eda.ru, потребление интернет-трафика здесь увеличилось на 11%. Абоненты израсходовали на этом сайте более трети от общего объема данных. Второе место удерживает RussianFood, который за год прибавил 25%. На третью строчку вышел сайт 1000.menu. На этом ресурсе пользователи потратили в три раза больше гигабайт мобильного интернета, чем в прошлом году, когда праздновали проводы зимы.

Исследование позволило ранжировать регионы Сибири по уровню интереса к сервисам с рецептами: так, чаще всего новыми блюдами (или вариациями уже известных) на масленичной неделе интересовались жители Красноярского края — 23% сибирского трафика пришло на сайты с рецептами именно оттуда. На втором месте оказались Кузбассовцы с вкладом в 18%, а третью строчку занял Алтайский край, в прошлом году находившийся на одну позицию выше — в общей массе трафика на кулинарные сайты запросы из этого региона заняли 17%. Новосибирская область оказалась четвертой по интересу к онлайн-сборникам рецептов, набрав 15% в общей массе трафика. Наименее редко подсмотреть рецепт онлайн на этой неделе решали жители республики Алтай — запросы из этого региона составили всего 1% от общесибирского трафика на кулинарные ресурсы.

Общий рост интернет-активности на ресурсах с рецептами еды в преддверии масленицы-2024 составил 31% относительно показателей прошлого года. Выросло и внимание пользователей к сервисам доставки продуктов — на их ресурсы заходили в 1,1 раза чаще, чем в аналогичный период 2023 года.