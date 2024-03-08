В Новосибирске — снег, в Красноярске — мороз: аналитики подвели итоги сибирской зимы

Специалисты сервиса «Яндекс. Погода» подвели метеорологические итоги прошедшей зимы. Оказалось, что больше осадков выпало в южных регионах России, а Сибирь удержала первенство только по морозу.

Авторы обзора отмечают, что по количеству снега зима в Сибири не была экстремальной. Уровень осадков в мегаполисах Сибирского федерального округа составил: в Красноярске — 64 мм, в Новосибирске — 90 мм и в Омске — 97 мм. Для Новосибирска и Красноярска сезонные показатели оказались в целом на уровне климатических, а в Омске норма была превышена в 1,5 раза. Больше всего осадков (дождя и снега) выпало в южных регионах. Рекордсменами стали: Краснодар (285 мм), Воронеж (247 мм) и Ростов-на-Дону (226 мм).

Самыми холодными российскими мегаполисами прошедшей зимы традиционно стали сибирские региональные центры: Красноярск, Омск, Новосибирск. В морозные дни температура в Красноярске опускалась до -42,9⁰С. Это самый низкий показатель среди крупных городов страны. Сибирским городам также принадлежат рекорды максимальной сезонной амплитуды. В Красноярске максимальный перепад температур за декабрь-февраль достиг 50,6⁰С, в Новосибирске — 43,7⁰С, в Омске — 41,7⁰С.

В Новосибирске средняя зимняя температура воздуха составила -14,5⁰С. В самый морозный день зимы — 8 декабря — столбики городских термометров опустились до -39,1⁰С. Самый тёплый день пришёлся на 10 февраля, когда метеорологи зафиксировали температуру +4,6⁰С. Максимальная зафиксированная высота снежного покрова — 47 см. Ясная погода наблюдалась в течение 13 дней, при этом дней без осадков оказалось 48.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что штормовое предупреждение в выходные дни 8-10 марта объявлено в Новосибирской, Томской, Кемеровской и Омской областях.