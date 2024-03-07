В Госдуме раскритиковали «Газпром» из-за аварии на ТЭЦ в Туве

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов считает, что решению проблемы подключения к единой системе газоснабжения РФ восточных регионов страны мешает сохраняющаяся «экспортная» ориентация «Газпрома», а ЧП на Шагонарской ТЭЦ напомнило о недопустимо низком уровне газификации Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя фракции.

Напомним, взрыв и пожар на Шагонарской ТЭЦ произошли утром 6 марта. Сообщалось, что все находившиеся на предприятии работники (более 20 человек) были эвакуированы, им оказывалась медицинская помощь. Авария оставила без тепла почти 300 домов в Шагонаре, глава республики Владислав Ховалыг сообщал, что до окончания восстановительных работ на ТЭЦ теплоснабжение города обеспечат за счет 15 мобильных источников тепла, которые в Туву направили из Москвы и регионов Сибири. На фоне происшествия в республике был введен режим ЧС регионального значения.

«Судя по отчетам местных властей, перед началом отопительного сезона ТЭЦ отремонтировали и все сделали, чтобы она штатно отработала. Следствие разберется, как было на самом деле. Но остается вопрос, который напрямую касается не только Шагонара, но и сотен других сибирских городов и поселков. До сих пор они «сидят» на угольной генерации, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды, на здоровье людей, на обеспечении безопасности», — отмечает парламентарий.

Лидер социалистов напомнил, что проблема газоснабжения сибирских регионов обсуждается многие годы, однако серьезных подвижек не видно, в результате чего, например, уровень газификации Дальнего Востока в настоящее время в три раза ниже, чем в среднем по России.

«Все упирается в позицию «Газпрома», где кивают на «экономическую нецелесообразность». Казалось бы, после санкций и резкого сокращения газового экспорта руководителям концерна самое время наконец-то посмотреть, что происходит внутри страны, где огромные территории лишены доступа к голубому топливу. Но воз и ныне там. С подобным местечково-базарным подходом мы не решим задачи национального масштаба и не повысим качество жизни наших граждан, в интересах которых и должны использоваться природные ресурсы страны», — заявил Миронов.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что пострадавших при аварии на ТЭЦ в Туве будут лечить в Красноярске.