ХК «Сибирь» проиграл шестой матч подряд: что дальше?

16 октября новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» потерпел шестое подряд поражение в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду московской «ВТБ Арены» сибиряки дали бой местному «Динамо», но в результате упорной борьбы уступили с минимальным счетом 1:2. Отчет об этой игре представлен в официальном телеграм-канале ХК «Сибирь».

Напомним, что в последнем очном противостоянии этих соперников 25 сентября «Сибирь» на домашней арене вырвала победу — 3:2. В гостях повторить этот успех команде не удалось, хотя новосибирские хоккеисты и приложили максимум усилий, превзойдя хозяев по количеству бросков в створ ворот и силовых приемов. Переломным в матче стал курьезный гол в ворота сибиряков: на последней минуте второго периода динамовский защитник, выбрасывая шайбу из средней зоны, в результате нелепого отскока случайно поразил ворота «Сибири» и сделал счет 2:0.

«Конечно, жалко, когда пропустили второй гол, это отразилось на психологии нашей команды, чуть-чуть подсели. Потом вышли на третий период, начали давить. Надо больше, чем один гол забивать, чтобы выиграть игру», — дал оценку событиям матча главный тренер новосибирского клуба Дэвид Немировски.

«Сибирь» проиграла уже шестой матч подряд, и хотя большинство из них проиграны в упорной борьбе, с минимальным счетом, на последних минутах, в овертайме и по буллитам, отчаявшиеся болельщики вновь не скрывают своего разочарования как результатом, так и содержанием игры команды. Так, один из фанатов «Сибири» на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте» ответил главному тренеру репликой: «Дэвид, при всем уважении, ну надоели отмазки уже».

Кроме того, негодующие поклонники новосибирской команды в пабликах «ВКонтакте» делятся своим взглядом на причины невыразительной игры: «Полностью провалили селекцию! Главный тренер в прострации: ни стратегии, ни тактики игры, нет понимания и взаимопонимания в команде и с командой!» И дают рецепты по выходу из кризиса: «Ротацию там нужно делать не с главного тренера. Ее нужно делать с головы».

Таким образом, ситуация вокруг ХК «Сибирь» вновь накаляется в преддверии очередных выездных матчей. Переломной для новосибирской команды вполне могла бы стать следующая игра, которая состоится 18 октября в Нижнем Новгороде против «Торпедо». Нижегородцы, хоть и находятся в числе лидеров КХЛ, сейчас также проводят не самый лучший отрезок чемпионата. Кроме того, для главного тренера «Сибири» это будет матч против его предыдущей команды. Букмекерская компания, титульный спонсор КХЛ, дает коэффициенты на исход основного времени этой игры с высокой вероятностью очередного проигрыша ХК «Сибирь»: 4,40 — на ничью; 1,87 — на победу «Торпедо»; 3,60 — на победу «Сибири».

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