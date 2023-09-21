Как ХК «Сибирь» выдал лучшую игру в сезоне и вырвал победу в «сибирском дерби»?

21 сентября новосибирская хоккейная команда «Сибирь» одержала домашнюю победу в драматичном матче с принципиальным соперником из Омска. Зрители новой «Сибирь-Арены» впервые увидели яркую и результативную игру в исполнении хозяев площадки.

Ожидания экспертов, обещавших в комментарии для «Континента Сибирь» бескомпромиссную встречу между «Авангардом» и «Сибирью» и минимальное преимущество одной из команд, во многом подтвердились. Во многом, но не во всем. Именно в этой игре ХК «Сибирь», невнятно стартовавший в новом чемпионате Континентальной хоккейной лиги, показал моменты той самой атакующей игры, которой на протяжении нескольких матчей ждали его поклонники.

Принципиальные соперники на радость зрителям выдали очередной хоккейный триллер. В начале — быстрый и обескураживающий гол от «Авангарда», затем — три в ответ от новосибирской команды, ещё гол омичей и счет 3 : 2 до последних минут. В финале гости устроили штурм ворот «Сибири», забили ещё один гол и, казалось бы, добились спасительной ничьей, но… получили моментальный ответ хозяев: за 62 секунды до финальной сирены «Сибирь» устанавливает победный счет 4 : 3 и возвращает надежду своим болельщикам.

Как отметили специалисты, в этой игре «Сибирь» выглядела во многом иначе, чем в предыдущих: больше нацеленность на атаку, всего одно удаление и, наконец-то, забил (притом дважды) канадец Энди Андреофф, главное приобретение клуба в межсезонье. «Хорошая игра, по движению, по давлению. Последние три матча мы играем чуть быстрее, но хотелось бы играть ещё лучше», — оценил матч главный тренер новосибирского клуба Дэвид Немировски.

Следующие 3 игры ХК «Сибирь» проведет на домашней арене: 23 сентября против «Барыса» из Астаны, 25 сентября против московского «Динамо» и 27 сентября против СКА (Санкт-Петербург).