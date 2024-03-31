Омский ХК «Авангард» завершил выступление в Кубке Гагарина

Судьба четвертьфинального противостояния «Авангарда» и ярославского «Локомотива» решилась 30 марта на льду омской G-Drive Арены в седьмом матче серии.

К финальной игре этой драматичной дуэли до четырех побед команды подошли со счётом 3:3. Явных фаворитов не было. Конечно, «Авангард» играл дома, но эта серия далась ему слишком непросто. Два поражения в дебюте, разгром на домашней площадке, отставка главного тренера, возвращение в серию — всё это забрало много моральных и физических сил. Оставалась надежда на чудо, но его не произошло.

«Локомотив» в очередной раз тактически грамотно выстроил игру, воспользовался шансами и не дал их сопернику. И хотя хозяева перебросили гостей (51 бросок по воротам против 41), финальный результат в пользу «Локомотива» — 2:0 в матче и 4:3 в серии. Ярославцы завершили разгром «Авангарда» там же, где и начали, в его родных стенах G-Drive Арены.

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